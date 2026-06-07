Проблема не только в штрафах: сколько можно ходить с просроченным паспортом

Паспорт в Украине периодически нужно обновлять, что он оставался действительным, Это касается как так называемых "книжечек", так и ID-карточек. Штраф за нарушение небольшой, но могут возникать трудности при оформлении других документов.

Когда нужно обновлять паспорт

Срок действия паспорта зависит от типа документа и возраста владельца, объясняет Государственная миграционная служба Украины.

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Паспорта-книжечки образца 1994 года по законодательству Украины не имеют четкой конечной даты действия.

Однако украинцы должны вовремя вклеивать новые фотографии в такой паспорт, чтобы он оставался действительным:

по достижении 25 лет ;

; по достижении 45 лет.

В то же время для владельцев ID-карт действуют другие правила.

Первая ID-карта, оформлена в 14 лет, действительна 4 года. После достижения 18 лет оформляется новая ID-карта, которая действительна уже 10 лет.

После завершения этого срока, нужно оформить новую, она также выдается на 10 лет.

Проверить дату окончания действия карты можно на ее лицевой стороне.

Заменить паспорт после окончания срока действия или вклеить новую фотографию по достижении 25 или 45 лет закон требует в течение 30 календарных дней.

Какие правила действуют во время войны

Впрочем, во время полномасштабной войны действуют послабления, ведь украинцы не всегда имеют возможность обратиться за оформлением документов, особенно в прифронтовых районах.

По данным МВД, действительными остаются:

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, срок действия которого закончился после 24 февраля 2022 года;

паспорт гражданина Украины в форме книжечки, в который не вклеили фотографию лица по достижении им 25 или 45 лет, если это нужно было сделать после 24 февраля 2022 года.

Это правило прописано в постановлении Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 года № 1202 "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения".

Однако после завершения военного положения будет всего 30 календарных дней, чтобы обновить паспорт.

Какие штрафы за просроченный паспорт

В мирное время за просроченный паспорт предусмотрена ответственность по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Правда, штраф небольшой:

за первое нарушение – только предупреждение;

за повторное в течение года – штраф от 17 до 51 гривны.

Однако недействительный документ может наносить ощутимые трудности в повседневной жизни. С просроченным документом человек не может:

заключить или расторгнуть брак;

оформить наследство;

воспользоваться услугами нотариуса;

открыть банковский счет или взять кредит и тому подобное.

Поэтому юристы советуют не затягивать с обновлением паспорта и восстановить документ, как только выдается такая возможность.

Важно! Для оформления нового документа или обновления данных необходимо обратиться в Государственную миграционную службу или в ЦНАП в своем городе.