Коли потрібно оновлювати паспорт

Термін дії паспорта залежить від типу документа та віку власника, пояснює Державна міграційна служба України.

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Паспорти-книжечки зразка 1994 року за законодавством України не мають чіткої кінцевої дати чинності.

Однак українці мають вчасно вклеювати нові фотокартки у такий паспорт, щоб він залишався дійсним:

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після досягнення 25 років ;

; після досягнення 45 років.

Водночас для власників ID-карток діють інші правила.

Перша ID-картка, оформлена у 14 років, дійсна 4 роки. Після осягнення 18 років оформлюється нова ID-картка, яка дійсна вже 10 років.

Після завершення цього терміну, потрібно оформити нову, вона також видається на 10 років.

Перевірити дату закінчення дії картки можна на її лицьовому боці.

Замінити паспорт після закінчення терміну дії або вклеїти нову фотографію після досягнення 25 чи 45 років закон вимагає протягом 30 календарних днів.

Які правила діють під час війни

Втім, під час повномасштабної війни діють послаблення, адже українці не завжди мають можливість звернутися за оформленням документів, особливо у прифронтових районах.

За даними МВС, дійсними залишаються:

паспорт громадянина України у формі ID-картки, термін дію якого закінчився після 24 лютого 2022 року;

паспорт громадянина України у формі книжечки, у який не вклеїли фотокартку особи після досягнення нею 25 або 45 років, якщо це потрібно було зробити після 24 лютого 2022 року.

Це правило прописане у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану".

Однак після завершення воєнного стану буде усього 30 календарних днів, щоб оновити паспорт.

Які штрафи за протермінований паспорт

У мирний час за протермінований паспорт передбачена відповідальність на статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щоправда, штраф невеликий:

за перше порушення – лише попередження;

за повторне протягом року – штраф від 17 до 51 гривні.

Однак недійсний документ може завдавати відчутних труднощів у повсякденному житті. З протермінованим документом людина не може:

укласти чи розірвати шлюб;

оформити спадщину;

скористатися послугами нотаріуса;

відкрити банківський рахунок чи взяти кредит тощо.

Тому юристи радять не затягувати з оновленням паспорта і поновити документ, які тільки видається така можливість.

Важливо! Для оформлення нового документа чи оновлення даних необхідно звернутися до Державної міграційної служби або до ЦНАПу у своєму місті.