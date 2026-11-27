Новое постановление Кабинета Министров о сверке данных украинцев в возрасте от 17 до 60 лет с реестром воинского учета фактически направлено на то, чтобы Минобороны могло получить более актуальные данные о гражданах, сведения о пересечении границы и другую необходимую информацию. Эксперт объяснил, что эти изменения будут означать на практике.

Что меняет постановление Кабинета Министров № 1466

Обмен данными между различными реестрами поможет быстрее проводить верификацию и актуализацию данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Ранее в реестре "Оберег" и без того отображалась большая часть информации, если гражданин когда-либо обновлял ее. Постановление правительства № 1466 от 25 ноября 2026 года делает основной акцент на верификации данных ведомственной системы Государственной миграционной службы Украины и Министерства обороны. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал адвокат и соучредитель юридической команды и юридического блога "Legal_Post" Станислав Матвеев.

Благодаря такому обмену информацией государство может узнать:

кто выехал за границу;

кто оформил документы для выезда за границу на постоянное проживание или оставления на постоянное проживание в другой стране;

кто вернулся в Украину.

Станислав Матвеев отмечает, что эта информация может понадобиться государству, чтобы понять, сколько мужчин мобилизационного возраста фактически находятся в Украине.

Повлияют ли изменения на людей, которые выехали за границу, не обновив данные

Как пояснил эксперт, в случае, когда украинец выехал за границу и никогда не обновлял учетные данные, новая верификация фактически не изменит ситуацию.

Станислав Матвеев Адвокат, соучредитель юридической команды и юридического блога "Legal_Post" На практике, если гражданин никогда не обновлял данные, то у него в электронном кабинете военнообязанных, призывников и резервистов – приложении "Резерв+" – могла и без того появиться отметка о нарушении правил воинского учета по причине "не обновил учетные данные", при этом независимо от страны фактического пребывания. Та же самая ситуация касается и пребывания на воинском учете.

Адвокат добавляет, что реестр "Оберег", Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, ранее был взаимосвязан с более чем 10 другими реестрами.

Для военнообязанных все это выглядит так, что со стороны государства существует необходимость актуализации персональных данных лиц соответствующего возраста, при этом в реестре "Оберег" отображается большинство этих данных, если гражданин когда-либо их обновлял. Например, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сведения о гражданстве, дата рождения и заявленное место жительства,

– отметил Станислав Матвеев.

Эксперт отметил, что Минобороны будет использовать полученную информацию исключительно для верификации. Ведь постановление запрещает внесение, обработку и хранение этих данных в ЕГРПВР.

Важно! Матвеев объясняет, что среди данных есть такие, которые не должны вноситься в систему "Оберег" и храниться там. Но как будет на практике – время покажет.

Адвокат говорит, что принятие постановления пока указывает на то, что эта история, вероятно, будет иметь продолжение.

Напомним, согласно поручению Кабинета Министров, Минобороны будет сравнивать данные, полученные из реестров, с уже имеющимися записями. Обновить их ведомство должно в течение 120 календарных дней. Только для сверки будет использоваться та информация, которая по закону не может храниться в военном реестре.