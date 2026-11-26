Кабмин запустил проверку реестра воинского учета / Коллаж 24 Канала (Getty Images)
Кабмин поручил провести проверку данных о мужчинах в возрасте от 17 до 60 лет в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого Министерство обороны сверит информацию с реестрами Государственной миграционной службы и демографическим реестром.
Соответствующее решение Кабмин принял 25 ноября 2026 года. Постановление № 1466 было опубликовано на правительственном портале.
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Какие данные будут проверяться в реестре воинского учета?
Согласно документу, Государственная миграционная служба должна передать Минобороны информацию из своей ведомственной системы и Единого государственного демографического реестра. Полученные сведения будут автоматически сопоставлены с записями в реестре воинского учета.
В частности, будут проверяться:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения и пол;
- реквизиты паспортных документов;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- зарегистрированное или задекларированное место жительства;
- цифровую фотографию лица;
- сведения об оформлении документов для выезда на постоянное проживание за границу или возвращения в Украину.
Данные, которые по закону не могут вноситься в реестр воинского учета, будут использоваться исключительно для сверки. В постановлении также указано, что персональные данные должны обрабатываться в соответствии с законодательством о их защите.
По завершении верификации у Министерства обороны будет 120 календарных дней, чтобы обновить записи в реестре. Изменения можно будет вносить как автоматически, так и вручную.
Кроме того, ведомство должно обеспечить уничтожение данных, полученных от Миграционной службы, в установленном законодательством порядке.
Цель проверки – обеспечить целостность, полноту и достоверность информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий народным депутатам проходить военную службу по контракту с сохранением своих мандатов. Инициатива предлагает ввести совмещение представительских обязанностей и армейской службы.
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