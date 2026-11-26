Соответствующее решение Кабмин принял 25 ноября 2026 года. Постановление № 1466 было опубликовано на правительственном портале.

Adv

популярные видео

Какие данные будут проверяться в реестре воинского учета?

Согласно документу, Государственная миграционная служба должна передать Минобороны информацию из своей ведомственной системы и Единого государственного демографического реестра. Полученные сведения будут автоматически сопоставлены с записями в реестре воинского учета.

В частности, будут проверяться:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения и пол;

реквизиты паспортных документов;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

зарегистрированное или задекларированное место жительства;

цифровую фотографию лица;

сведения об оформлении документов для выезда на постоянное проживание за границу или возвращения в Украину.

Данные, которые по закону не могут вноситься в реестр воинского учета, будут использоваться исключительно для сверки. В постановлении также указано, что персональные данные должны обрабатываться в соответствии с законодательством о их защите.

Реклама

По завершении верификации у Министерства обороны будет 120 календарных дней, чтобы обновить записи в реестре. Изменения можно будет вносить как автоматически, так и вручную.

Кроме того, ведомство должно обеспечить уничтожение данных, полученных от Миграционной службы, в установленном законодательством порядке.

Цель проверки – обеспечить целостность, полноту и достоверность информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий народным депутатам проходить военную службу по контракту с сохранением своих мандатов. Инициатива предлагает ввести совмещение представительских обязанностей и армейской службы.