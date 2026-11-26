Служба по совместительству и гарантии безопасности

В Верховной Раде рассмотрят законодательную инициативу о предоставлении народным избранникам официального права заключать контракт непосредственно с воинской частью. Таким образом, народные депутаты могли бы сохранить мандат, но одновременно вступить в ряды Сил обороны. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко в интервью изданию "Апостроф".

Adv

Для этого необходимо изменить правовые нормы, которые сейчас препятствуют подобному совмещению должностей, вынуждая парламентариев выбирать между мандатом и защитой страны. Законопроект народные депутаты могут рассмотреть уже на ближайших заседаниях, еще до принятия государственного бюджета.

Это необходимо для того, чтобы народный депутат мог подписать контракт с воинской частью, и это нужно разрешить на уровне закона. Ну и также для того, чтобы народный депутат имел такие же гарантии в области здравоохранения и страхования жизни, как и военнослужащий– рассказал Руслан Горбенко.

Реклама

Помимо сохранения полномочий и рабочего места, новый механизм обеспечит депутатам базовые права военнослужащих. В частности, речь идет о:

выплатах в случае травм;

лечении;

государственном страховании жизни.

Сколько депутатов готовы подписать контракт

По оценкам авторов инициативы, в стенах парламента найдется достаточно людей, которые согласятся совмещать военную службу с сессионной деятельностью. Однако добровольно сдать мандат ради фронта готовы лишь некоторые политики.

Ну, я думаю, что более десяти желающих мы однозначно найдем. Что касается сдачи мандата и ухода на войну, то скорее это будут единицы– сказал народный депутат.

Что было известно ранее

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время военного положения депутаты должны либо работать в Верховной Раде, либо участвовать в защите страны на фронте. Однако глава государства выразил готовность обсуждать изменения в законодательстве, чтобы разрешить мобилизацию депутатов, которые не готовы выполнять свои обязанности в парламенте.

Также вице-спикер Рады Александр Корниенко объяснял, что мобилизация депутатов невозможна именно из-за законодательства, которое требует их участия в голосовании и принятии законов.