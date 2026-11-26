Служба за сумісництвом і гарантії безпеки

У Верховній Раді розглянуть законодавчу ініціативу про надання народним обранцям офіційного права укладати контракт безпосередньо з військовою частиною. Нардепи таким чином могли б зберегти мандат, але одночасно долучитися до Сил оборони. Про це сказав народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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Для цього потрібно змінити правові норми, які зараз блокують подібне сумісництво, змушуючи парламентарів обирати між мандатом і захистом країни. Законопроєкт нардепи можуть розглянути вже на найближчих засіданнях ще до ухвалення державного бюджету.

Це потрібно для того, щоб народний депутат підписав контракт з військовою частиною, і треба дозволити це на рівні закону. Ну і також, щоб народний депутат мав такі ж самі гарантії щодо охорони здоров'я та страхування життя, як і військовий– розповів Руслан Горбенко.

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Окрім збереження повноважень і робочого місця, новий механізм забезпечить депутатам базові права військовослужбовців. Зокрема, йдеться про:

виплати на випадок травм;

лікування;

державне страхування життя.

Скільки депутатів готові підписати контракт

За оцінками авторів ініціативи, у стінах парламенту знайдеться достатньо людей, які погодяться поєднати військову службу із сесійною діяльністю. Проте добровільно здати мандат заради фронту готовий лише дехто з політиків.

Ну, я думаю, що понад десять однозначно ми знайдемо охочих. Що стосується здати мандат і піти воювати, то скоріше це буде одиниці– сказав народний депутат.

Що було відомо раніше

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час воєнного стану депутати повинні або працювати у Верховній Раді, або брати участь у захисті країни на фронті. Проте лідер держави висловив готовність обговорювати зміни до законодавства, щоб дозволити мобілізацію депутатів, які не готові виконувати свої обов'язки в парламенті.

Також віцеспікер Ради Олександр Корнієнко пояснював, що мобілізація депутатів неможлива саме через законодавство, яке потребує їхньої участі у голосуванні та ухваленні законів.