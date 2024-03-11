Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що наразі відсутні юридичні підстави для відправлення нардепів на фронт. На його думку, кількість мобілізованих парламентаріїв не змінить ситуацію на фронті.
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Мобілізація народних обранців
Горбенко розповів, що наразі є лише приблизно 180 депутатів, які підлягають мобілізації. Він вважає, що мобілізація такої кількості депутатів, жодним чином не вплине на війну.
Якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу – це 5 – 6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні,
– зазначив нардеп.
За його словами, наразі військову службу проходять п'ять – вісім депутатів. Він зазначив, що бажаючих було б більше, якби не закон, що забороняє підписати контракт з територіальною обороною та іншими військовими частинами.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко розповів, зараз немає сенсу обговорювати законопроєкт, який не розглядався депутатами, а лише комітетом. За його словами, це може наражати суспільство на інформаційну небезпеку.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Верховній Раді вже цього тижня. Водночас він наголосив, що нав'язувати таких мобілізованих нікому не будуть і, ймовірно, з цією метою будуть окремі загони.
- Малюська додав, що це відрізняється від того, що робила ПВК "Вагнера", де до засуджених у Росії було радикальне та жорстке ставлення з порушеннями прав людини. Українська влада хоче навпаки, зрівняти засуджених у правах з іншими.