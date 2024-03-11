Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що наразі відсутні юридичні підстави для відправлення нардепів на фронт. На його думку, кількість мобілізованих парламентаріїв не змінить ситуацію на фронті.

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Мобілізація народних обранців

Горбенко розповів, що наразі є лише приблизно 180 депутатів, які підлягають мобілізації. Він вважає, що мобілізація такої кількості депутатів, жодним чином не вплине на війну.

Якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу – це 5 – 6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні,

– зазначив нардеп.

За його словами, наразі військову службу проходять п'ять – вісім депутатів. Він зазначив, що бажаючих було б більше, якби не закон, що забороняє підписати контракт з територіальною обороною та іншими військовими частинами.

Зверніть увагу! У правках до законопроєкту про мобілізацію, є пропозиція, щоб депутат мав можливість проходити військову службу у військовій частині у вільний час від сесійних тижнів за своїм бажанням.

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