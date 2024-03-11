Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что пока отсутствуют юридические основания для отправления депутатов на фронт. По его мнению, количество мобилизованных парламентариев не изменит ситуацию на фронте.

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Мобилизация народных избранников

Горбенко рассказал, что сейчас есть только примерно 180 депутатов, которые подлежат мобилизации. Он считает, что мобилизация такого количества депутатов, никоим образом не повлияет на войну.

Если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава – это 5 – 6 тысяч военных. Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет,

– отметил нардеп.

По его словам, сейчас военную службу проходят пять – восемь депутатов. Он отметил, что желающих было бы больше, если бы не закон, запрещающий подписать контракт с территориальной обороной и другими воинскими частями.

Обратите внимание! В правках к законопроекту о мобилизации, есть предложение, чтобы депутат имел возможность проходить военную службу в воинской части в свободное время от сессионных недель по своему желанию.

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