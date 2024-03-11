Такое мнение в новом выпуске проекта "Станция Краматорск" высказала командир взвода ВСУ Оксана Рубаняк. "Ксена" убеждена, рекрутинговая кампания должна была быть уже давно.

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"Немотивированный боец – это проигранная война"

Украинская защитница убеждена, давно должна была быть рекрутинговая мобилизационная кампания, во время которой людям будут объяснять, кем ты можешь быть в армии. В частности, если ты физически выносливый и видишь себя стрелком, снайпером, пулеметчиком, – то, пожалуйста.

Если же у тебя аналитический склад ума, занимался ИТ-технологиями и разбираешься в различных программах, то тебя могут привлечь к пилотных операторов разведывательных дронов, работающих на дальнюю дистанцию. Там будешь полезен.

"Ксена" на примере своего боевого подразделения рассказала, что не все мобилизованные через ТЦК годятся для участия в боевых действиях.

Когда мы отбираем людей после мобилизационной кампании – кто подойдет, а кто нет, то первый вопрос – ты хочешь служить? И когда человек говорит – нет, разговор на этом и заканчивается, потому что немотивированный боец – это проигранная война,

– подчеркнула военная.

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Краткая справка. Рекрутинг предусматривает, что гражданин может самостоятельно выбрать специальность и даже подразделение, в составе которого хочет защищать Украину.