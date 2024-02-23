Детали процесса в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Она добавила, что работа над улучшением рекрутинга продолжается и процедура имеет популярность.

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Процедура рекрутинга

Наталья Калмыкова отметила, что рекрутинг – это новый инструмент, который начало применять Минобороны. Структура начала работу с платформ, где можно размещать вакансии, а сейчас уже работает над собственными рекрутинговыми центрами.

Когда человек приходит и выбирает себе должность, он может подобрать подразделение, специальность, может понять, что он будет наилучшим образом применять свои способности для защиты Родины, и подписать контракт с той воинской частью, которую выбрал,

– рассказала заместительница.

Как пояснила Калмыкова, рекрутинг и подписание контракта с воинской частью является альтернативой мобилизации, когда человек делает сознательный выбор. Государство этот выбор сопровождает и способствует.

Центр рекрутинга

12 февраля во Львове открыли первый Центр рекрутинга украинской армии. Это пространство, в котором можно узнать обо всех актуальных вакансиях в Вооруженных Силах. В то же время центр рекрутинга не имеет никакого отношения к ТЦК. В этом месте не вручают повесток, а только предоставляют консультации.

Наталья Калмыкова сообщила, что за 11 дней работы этого центра на консультацию пришло 130 человек, а уже более 50 граждан находятся на этапе переговоров с подразделениями. Несколько человек за это короткое время успело приобщить к ВСУ – они уже оформляют документы.