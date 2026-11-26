Кабмін запустив верифікацію реєстру військового обліку / Колаж 24 Каналу (Getty Images)
Кабмін доручив провести верифікацію даних про чоловіків віком від 17 до 60 років у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Для цього Міністерство оборони звірить інформацію з реєстрами Державної міграційної служби та демографічним реєстром.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив 25 листопада 2026 року. Постанову № 1466 оприлюднили на урядовому порталі.
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Які дані перевірятимуть у реєстрі військового обліку?
Згідно з документом, Державна міграційна служба має передати Міноборони інформацію зі своєї відомчої системи та Єдиного державного демографічного реєстру. Отримані відомості автоматизовано порівняють із записами в реєстрі військового обліку.
Зокрема, перевірятимуть:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- дату народження та стать;
- реквізити паспортних документів;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- зареєстроване або задеклароване місце проживання;
- цифрове фото особи;
- відомості про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон або повернення в Україну.
Дані, які за законом не можуть вносити до реєстру військового обліку, використовуватимуть виключно для звірки. У постанові також зазначено, що персональну інформацію мають обробляти відповідно до законодавства про її захист.
Після завершення верифікації Міністерство оборони матиме 120 календарних днів, щоб актуалізувати записи в реєстрі. Зміни зможуть вносити як автоматизованим, так і ручним способом.
Крім того, відомство має забезпечити знищення отриманих від Міграційної служби даних у встановленому законодавством порядку.
Мета перевірки – забезпечити цілісність, повноту та достовірність інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє народним депутатам проходити військову службу за контрактом зі збереженням своїх мандатів. Ініціатива пропонує запровадити сумісництво представницьких обов'язків та армійської служби.
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