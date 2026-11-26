Відповідне рішення Кабмін ухвалив 25 листопада 2026 року. Постанову № 1466 оприлюднили на урядовому порталі.

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Які дані перевірятимуть у реєстрі військового обліку?

Згідно з документом, Державна міграційна служба має передати Міноборони інформацію зі своєї відомчої системи та Єдиного державного демографічного реєстру. Отримані відомості автоматизовано порівняють із записами в реєстрі військового обліку.

Зокрема, перевірятимуть:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження та стать;

реквізити паспортних документів;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

зареєстроване або задеклароване місце проживання;

цифрове фото особи;

відомості про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон або повернення в Україну.

Дані, які за законом не можуть вносити до реєстру військового обліку, використовуватимуть виключно для звірки. У постанові також зазначено, що персональну інформацію мають обробляти відповідно до законодавства про її захист.

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Після завершення верифікації Міністерство оборони матиме 120 календарних днів, щоб актуалізувати записи в реєстрі. Зміни зможуть вносити як автоматизованим, так і ручним способом.

Крім того, відомство має забезпечити знищення отриманих від Міграційної служби даних у встановленому законодавством порядку.

Мета перевірки – забезпечити цілісність, повноту та достовірність інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє народним депутатам проходити військову службу за контрактом зі збереженням своїх мандатів. Ініціатива пропонує запровадити сумісництво представницьких обов'язків та армійської служби.