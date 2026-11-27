Що змінює постанова Кабінету Міністрів №1466

Обмін даними між різними реєстрами допоможе швидше проводити верифікацію та актуалізацію даних чоловіків віком від 17 до 60 років. Раніше в реєстрі "Оберіг" і без того відображалася більшість інформації, якщо громадянин її колись оновлював. Постанова уряду №1466 від 25 листопада 2026 року робить основний акцент на верифікації даних відомчої системи Державної міграційної служби України й Міністерства оборони. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат та співзасновник юридичної команди та юридичного блогу "Legal_Post" Станіслав Матвєєв.

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Держава завдяки такому обміну може побачити:

хто виїхав за кордон;

хто оформив документи для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання в іншій країні;

хто повернувся до України.

Станіслав Матвєєв каже, що наявність цієї інформації може знадобитися державі, щоб розуміти, скільки чоловіків мобілізаційного віку фактично перебувають в Україні.

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Чи вплинуть зміни на людей, які виїхали за кордон, не оновивши дані

Як пояснив експерт, у випадку, коли українець виїхав за кордон та ніколи не оновлював облікові дані, нова верифікація фактично не змінить ситуацію.

Станіслав Матвєєв Адвокат, співзасновник юридичної команди та юридичного блогу "Legal_Post" На практиці якщо громадянин ніколи не оновлював дані, то у нього в електронному кабінеті військовозобов'язаних, призовників та резервістів – застосунку Резерв+ – могла і без того з'явитися позначка про порушення правил військового обліку через причину "не оновив облікові дані", при цьому незалежно від країни фактичного перебування. Та сама ситуація стосується й перебування на військовому обліку.

Адвокат додає, що реєстр "Оберіг", Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, раніше був взаємопов'язаний з понад 10 іншими реєстрами.

Для військовозобов’язаних все це виглядає так, що з боку держави існує необхідність актуалізації персональних даних осіб відповідного віку, водночас в реєстрі "Оберіг" відображається більшість цих даних, якщо громадянин їх колись оновлював. Наприклад, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про громадянство, дата народження та задеклароване місце проживання– зазначив Станіслав Матвєєв.

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Експерт зазначив, що Міноборони використовуватиме отриману інформацію виключно для верифікації. Адже постанова забороняє внесення, оброблення та зберігання її в ЄДРПВР.

Важливо! Матвєєв пояснює, що серед даних є ті, що не повинні вноситись до системи "Оберіг" та зберігатися там. Але як буде на практиці – час покаже.

Адвокат каже, що запровадження постанови поки що вказує на те, що ця історія, ймовірно, матиме продовження.

Нагадаємо, відповідно до доручення Кабінету Міністрів, Міноборони буде порівнювати отримані з реєстрів дані з уже наявними записами. Оновити їх відомство повинне протягом 120 календарних днів. Лише для звірки буде використовуватися та інформація, яка за законом не може зберігатися у військовому реєстрі.