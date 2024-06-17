Як же ж розрізнити ці терміни в ефірі "Українського радіо" пояснив адвокат Ярослав Жукровський.

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Яка різниця між уточненням і оновленням даних у ТЦК

За словами правознавця, військовозобов'язані зараз плутають терміни – уточнення та оновлення даних.

Він зазначив, що є правила організації військового обліку, які затверджені 30 січня 2022 року. Вони стосуються процедур внесення відомостей про військовозобов'язаного.

"Серед них – взяття на облік, зняття на облік, зняття з обліку та виключення з обліку. І разом з тим маємо нові перехідні положення, які стосуються обов'язку військовозобов'язаного протягом від 18 травня до 18 липня уточнити персональні дані. Уточнення та оновлення – це не одне й те ж", – наголошує він.

Так, військовозобов'язаний може оновити свої дані через за стосунок "Резерв+", ЦНАП чи ТЦК уточнити деякі персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові; місце проживання; номер телефону та номер електронної пошти.

"Якщо військовозобов'язаний не зробить це до 18 липня, то це буде порушенням законодавства, і, ймовірно, за це буде передбачена адміністративна відповідальність", – попереджає Ярослав Жукровський.

Натомість щодо оновлення даних, Закон про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів містить близько 30 опцій даних: сімейний стан, освіта, місце проживання, наявність дітей та інше.

"Закон каже, що якщо військовозобов'язаний розлучається, у нього народжується дитина, він змінює місце праці, то є сім днів, щоби прийти у ТЦК і оновити ці дані", – зазначає адвокат.

Довідка! З 18 травня набув чинності новий закон, що передбачає посилення мобілізаційних заходів в Україні на тлі повномасштабної російсько-української війни. Які зміни передбачає документ – читайте тут.

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