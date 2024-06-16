Якщо військовозобов’язаний ухиляється від отримання повістки для оновлення військово-облікових даних, то йому загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.
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Коли можна не йти до ТЦК
Закон про мобілізацію визначає 4 причини, з яких громадянин може не прийти до ТЦК у визначений термін.
Йдеться про:
- перешкоду стихійного характеру;
- хворобу громадянина;
- воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
Після цього необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом 7 календарних днів.
Також варто зазначити, що причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що для ухилянтів буде введено обмеження на доступ до певних адміністративних послуг, але для критично важливих послуг такі обмеження не запроваджуватимуться.
- У Верховній Раді заявили, що економічне бронювання в Україні обов'язково запровадять. Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха також пояснив, чому це не спроба "врятувати" від мобілізації, а внесок у потужність ЗСУ.
- Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко підтвердив, що темпи мобілізації в Україні зросли. Зокрема, за останній місяць було мобілізовано стільки ж людей, скільки за попередні пів року.