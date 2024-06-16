Если военнообязанный уклоняется от получения повестки для обновления военно-учетных данных, то ему грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Читайте также Украинцы за рубежом должны стать на воинский учет на месяц раньше: кто за это ответственен

Когда можно не идти в ТЦК

Закон о мобилизации определяет 4 причины, по которым гражданин может не прийти в ТЦК в установленный срок.

Речь идет о:

препятствии стихийного характера;

болезни гражданина;

военных действиях на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерти его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).

Важно! В случае неприбытия в ТЦК гражданин обязан сообщить о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток.

После этого необходимо прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 7 календарных дней.

Также стоит отметить, что причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций.

Мобилизация в Украине: последние новости