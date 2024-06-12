Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Им также будет ограничен доступ к определенным админуслугам без военного билета. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Эмме Антонюк.

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Военный билет будут требовать чаще

Министр объяснил, что закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-то услугой государство может требовать у них военно-учетные документы. Такое требование, по мнению Малюськи, позволит военнообязанным "появляться на радарах государства".

Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы (требование предоставить военные документы, – 24 Канал). Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ,

– отметил министр юстиции.

По словам Малюськи, для этого не надо даже масштабные реформы проводить, потому что украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. Он говорит о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.

Членов семьи военнообязанных новые нормы не будут касаться

Денис Малюська также отметил, что для определенных услуг такое требование не будут вводить. Имеются в виду услуги, касающиеся членов семьи военнообязанного и детей военнообязанного. Он заверил, что для критически важных услуг такого требования не будут вводить.

Военно-учетные документы, по словам министра, будут требовать только при предоставлении услуг, нужных для "хорошей жизни и личного комфорта" военнообязанного.

Мобилизация в Украине продолжается