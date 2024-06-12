Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа, член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский.

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Какие сферы будут бронировать

Он подтвердил, что отдельные предприятия будут иметь возможность забронировать 100% военнообязанных, а отдельные – до 50%.

Вениславский уточнил, что это зависит от того, к какой сфере относится то или иное предприятие.

Если мы говорим о сфере оборонно-промышленного комплекса, энергетический комплекс, критическую инфраструктуру, то там может быть забронировано до 100% военнообязанных,

– отметил нардеп.

По его словам, для бронирования работников, предприятие должно обратиться в соответствующее министерство, предоставить доказательства того, что предприятие подпадает под критерии закона о мобилизации и соответствующее постановление Кабмина.

После проверки министерство вносит это предприятие в перечень критически важных – это является основанием для дальнейшего бронирования работников в тех объемах, которые определены постановлением правительства.

Забронированные должны иметь критическое значение

В то же время Вениславский отметил, что во время работы над законом о мобилизации, Комитет ауважив, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов – на 100% забронированы.

"Есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования", – добавил он.

Он добавил, что есть много профессий, которые могут быть замещены или не военнообязанными, или женщинами.

Поэтому нардепы обращали внимание правительства и Министерства экономики, чтобы не допускать таких случаев, которые "будут иметь социально негативную реакцию", и чтобы не было "таких злоупотреблений", подытожил народный избранник.

Бронирование от мобилизации: главное