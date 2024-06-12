Про це повідомив народний депутат від Слуги народу, член комітету з національної безпеки Федір Веніславський.

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Які сфери бронюватимуть

Він підтвердив, що окремі підприємства матимуть можливість забронювати 100% військовозобов'язаних, а окремі – до 50%.

Веніславський уточнив, що це залежить від того, до якої сфери відноситься те чи інше підприємство.

Якщо ми говоримо про сферу оборонно-промислового комплексу, енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100% військовозобов'язаних,

– зазначив нардеп.

За його словами, для бронювання працівників, підприємство має звернутися до відповідного міністерства, надати докази того, що підприємство підпадає під критерії закону про мобілізацію та відповідну постанову Кабміну.

Після перевірки міністерство вносить це підприємство до переліку критично важливих – це є підставою для подальшого бронювання працівників у тих обсягах, які визначені постановою уряду.

Заброньовані мають мати критичне значення

Водночас Веніславський зазначив, що під час роботи над законом про мобілізацію, Комітет ауважив, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – на 100% заброньовані.

"Є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функціонування", – додав він.

Він додав, що є багато професій, котрі можуть бути заміщені або не військовозобов'язаними, або жінками.

Тому нардепи звертали увагу уряду та Міністерства економіки, аби не допускати таких випадків, котрі "матимуть соціально негативну реакцію", і щоб не було "таких зловживань", підсумував народний обранець.

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