Вопрос мобилизации – один из самых острых в украинском обществе. Во время совместной пресс-конференции президента Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем журналисты попросили главу нашего государства его прокомментировать.

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Условие для существования государства

Президент напомнил, что в Украине продолжается призыв в армию с первого дня полномасштабного вторжения из-за введенного в стране военного положения.

Если мы хотим сохранить наше государство – то надо его отстоять,

– так прокомментировал политик дискуссии вокруг мобилизации.

Отдельно он добавил, что настал момент, когда партнеры должны предоставить Украине все необходимое оружие для того, чтобы выбросить россиян.

Ранее Зеленский сказал, что понимает мужчин, которые не хотят воевать из-за страха. Однако, участвовать в ряды войска необходимо, ведь российская агрессия продолжается в дальнейшем. Кроме того, президент не согласен с мнением, что сейчас все мужчины убегают от мобилизации, а раньше такого не было. "Конечно, через два с половиной года войны – это несколько иная энергия, но поверьте – она все равно есть", – заверил глава государства.

Также он не согласен, что, мол, в армии не осталось патриотов. "Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не уравнял нас окончательно?", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 18 мая в силу вступил новый закон о мобилизации, который направлен на ускорение ее темпов. Президент отметил, что после принятия этого закона, темпы мобилизации действительно выросли.

Такое же заявление сделал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Чиновник подчеркнул, что за последний месяц набрали (людей – 24 Канал), видимо, как за последние полгода, за последние четыре месяца.