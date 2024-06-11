Питання мобілізації – одне з найгостріших в українському суспільстві. Під час спільної пресконференції президента Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем журналісти попросили главу нашої держави його прокоментувати.

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Умова для існування держави

Президент нагадав, що в Україні триває призов до армії з першого дня повномасштабного вторгнення через введений у країні військовий стан.

Якщо ми хочемо зберегти нашу державу, – то треба її відстояти,

– так прокоментував політик дискусії навколо мобілізації.

Окремо він додав, що настав момент, коли партнери мають надати Україні всю необхідну зброю для того, аби викинути росіян.

Раніше Зеленський сказав, що розуміє чоловіків, які не хочуть воювати через страх. Однак, долучатися до лав війська необхідно, адже російська агресія триває надалі. Крім того, президент не погоджується з думкою, що зараз всі чоловіки тікають від мобілізації, а раніше такого не було. "Авжеж, через два з половиною роки війни – це дещо інша енергія, але повірне – вона однаково є", – запевнив глава держави.

Також він не згоден, що, мовляв, в армії не залишилося патріотів. "Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 18 травня у силу вступив новий закон про мобілізацію, який спрямований на пришвидшення її темпів. Президент зазначив, що після ухвалення цього закону, темпи мобілізації справді зросли.

Таку ж заяву зробив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Посадовець підкреслив, що за останній місяць набрали (людей – 24 Канал), мабуть, як за останні пів року, за останні чотири місяці.