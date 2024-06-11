Сьогодні, 11 червня, президент Зеленський прибув до Берліна задля участі у третій конференції з відбудови України. Під час своєї промови на відкритті заходу політик наголосив, що очікує на відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня.

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Уже все готово

За словами українського лідера, усі передумови для цього виконані. Тому саме в червні повинна бути затверджена переговорна рамка і розпочаті самі переговори про вступ.

Зеленський підкреслив, що у такий спосіб Європа покаже, що вона тримає свої обіцянки, а також, що ні тиск, ні маніпуляції ззовні не здатні її зламати.

Євросоюз потрібен усім європейцям без винятку. Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити – як ми – жити в мирі. Українці – така нація. Як і наші сусіди в Молдові, і народ Грузії, і держави Балкан та інші, хто поважає Європу, свободу та верховенство права. Обов’язково настане і час вільної Білорусі – Білорусі у Європі,

– йшлося у промові Зеленського.

Слід зауважити, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має таку ж думку, що й президент України.

Посадовиця заявила, що Україна справді зробила необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС, а тому цілком заслуговує на те, аби вони розпочалися вже до кінця червня.

Нагадаємо, 7 червня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови. Ці реформи є умовою для виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки.

Раніше 12 держав-членів ЄС закликали почати перемовини про вступ України та Молдови в ЄС уже в червні 2024 року. Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист до Ради ЄС щодо підтримки переговорів про вступ. Листа підписали, окрім Чехії, ще 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина.