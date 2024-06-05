Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до Ради Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Станом на сьогодні там головує Бельгія.
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Необхідно розпочати переговори
Листа підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина
У ньому зазначено, що підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС". Крім цього, вони наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.
Підписанти вважають, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови. ЦЕ дасть можливість скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.
Майже всі країни ЄС виступили за відкриття переговорів про вступ України, – джерела
- У Євросоюзі сьогодні широко підтримують ініціативу щодо перших міжурядових конференцій та відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня. Наразі посли ЄС аналізують пропозицію переговорних рамок від Єврокомісії для України та Молдови.
- Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Джерело зазначає, що цю ідею підтримують майже всі держави – члени Євросоюзу.
- Проте, за словами джерела, одна з країн-членів, а саме Угорщина, висловила вимогу щодо внесення суттєвих змін до тексту стосовно України.