Министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал письмо с призывом к Совету Европейского Союза способствовать прогрессу в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. По состоянию на сегодня там председательствует Бельгия.
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Необходимо начать переговоры
Письмо подписали еще 11 государств-членов Евросоюза: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия
В нем указано, что подписанты высоко оценивают "шаги, сделанные бельгийским председательством в ЕС в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС". Кроме этого, они подчеркивают необходимость мотивировать обе страны путем постепенной интеграции в политику и программы ЕС к полноправному членству.
Подписанты считают, что Совет ЕС должен не позднее июня утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы. ЭТО даст возможность созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.
Почти все страны ЕС выступили за открытие переговоров о вступлении Украины, – источники
- В Евросоюзе сегодня широко поддерживают инициативу относительно первых межправительственных конференций и открытия переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня. Сейчас послы ЕС анализируют предложение переговорных рамок от Еврокомиссии для Украины и Молдовы.
- Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Источник отмечает, что эту идею поддерживают почти все государства – члены Евросоюза.
- Однако, по словам источника, одна из стран-членов, а именно Венгрия, выразила требование о внесении существенных изменений в текст в отношении Украины.