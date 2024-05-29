Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Джерело зазначає, що цю ідею підтримують майже всі держави-члени Євросоюзу.

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ЄС готується до початку переговорів про вступ України

Європейський Союз висловив широку підтримку проведенню перших міжурядових конференцій та відкриттю переговорів про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня.

Майже всі держави-члени Євросоюзу підтримують цю ініціативу. Наразі посли ЄС аналізують пропозицію переговорних рамок, підготовлену Єврокомісією для України та Молдови.

Проте, за словами джерела, одна з країн-членів, а саме Угорщина, висловила вимогу щодо внесення суттєвих змін до тексту стосовно України.

Зокрема, це стосується прав національних меншин, торгівлі, боротьби з корупцією, сільського господарства, внутрішнього ринку, добросусідських відносин,

– розповів дипломат, ознайомлений із перебігом переговорів.

На цьому етапі над пропозиціями продовжать роботу експерти. Високопосадовець ЄС сподівається, що найближчим часом вдасться досягти консенсусу на рівні послів Євросоюзу.