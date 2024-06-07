Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС у форматі "офф рек" кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі.

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На якому кроці Україна щодо відкриття переговорів щодо вступу

Співрозмовник зазначив, що наразі у Брюсселі відбувається закрита зустріч послів, де вони обговорюють проєкт переговорної рамки для України та проведення першої міжурядової конференції.

Також, як наголосило джерело, усі умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу виконала й Молдова.

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