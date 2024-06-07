Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС в формате "офф рек" корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

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На каком шаге Украина относительно открытия переговоров по вступлению

Собеседник отметил, что сейчас в Брюсселе проходит закрытая встреча послов, где они обсуждают проект переговорной рамки для Украины и проведение первой межправительственной конференции.

Также, как отметил источник, все условия для открытия переговоров о вступлении в Европейский Союз выполнила и Молдова.

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