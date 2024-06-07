Еврокомиссия хочет поспешить, чтобы успеть до перехода председательства в ЕС Венгрии, руководство которой пытается саботировать помощь Украине. Об этом издание Financial Times пишет, ссылаясь на анонимные источники.
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Что известно о планах Еврокомиссии
Еврокомиссия планирует объявить в пятницу, что Украина уже соответствует критериям по антикоррупционным мерам, ограничениям на политическое лобби, правилам декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств. При этом FT добавило, что все антикоррупционные меры Украина еще не выполнила.
Комиссия хочет как можно быстрее, уже в этом месяце, начать формальные переговоры с Киевом и Кишиневом, чтобы подать обеим странам позитивный сигнал относительно их надежд на вступление в ЕС,
– пишет издание.
Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС сразу после полномасштабного вторжения России в 2022 году, и уже в начале лета она, а заодно и Молдова получили от ЕС официальный статус стран-кандидатов.
Журналисты отметили, что начало переговоров о вступлении не означает быстрого приема в ЕС и не дает 100-процентных гарантий на вступление. Ход и продолжительность переговоров зависят как от хода реформ в стране-кандидате и политической воли стран Евросоюза.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал письмо с призывом к Совету ЕС способствовать прогрессу в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
- Сейчас известно, что письмо подписали еще по меньшей мере 11 государств-членов Евросоюза: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия.
- Подписанты считают, что Совет ЕС должен утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы не позднее июня. Это позволит созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца этого месяца.
- Источник 24 Канала в Брюсселе сообщил, что эту идею поддерживают почти все страны-члены ЕС. Однако Венгрия, которая вскоре будет председательствовать в Евросоюзе, требует существенных изменений в текст относительно Украины.