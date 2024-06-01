Об этом президент Украины заявил в интервью журналистам The Guardian. Он добавил, что спустя почти 2,5 года "несколько другая энергия".

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Зеленский о необходимости мобилизации

Отвечая на вопрос о мобилизационных мероприятиях, Владимир Зеленский вспомнил, как во время визита в Португалию встретил украинку, муж которой погиб на войне. Она поинтересовалась у президента Украины, что будет теперь, когда добровольцев и желающих брать в руки оружие стало меньше.

"Я ей откровенно сказал: "Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее закончилась война. И мне очень жаль, что вы потеряли мужа. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не уравнял нас окончательно?" – поделился Зеленский.

В то же время он добавил, что понимает мужчин, которые не хотят воевать из-за своего страха. Впрочем, мобилизация необходима, ведь полномасштабная война продолжается.

Кто-то не хочет. Кто-то боится. Мы все люди. Но нельзя говорить, что сейчас все бегут, а раньше не бежали., Нет, это не так. Конечно, когда все было оккупировано, все вышли на улицу, все это делали, и я думаю, что это объединение дало нам такую силу. Конечно, через два с половиной года войны – это несколько иная энергия, но поверьте – она все равно есть,

– заявил президент.

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