Народный депутат Украины Федор Вениславский рассказал о новых правилах бронирования. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказал, как, согласно новым правилам бронирования, будет определяться, критически важное частное предприятие или нет.

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Критическое ли предприятие определяют соответствующие министерства

По словам Вениславского, в Украине нет никакой разницы между государственным и частным предприятием.

Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники этого предприятия будут иметь право на бронирование. Причем в тех объемах, которых предусмотрено этим постановлением,

– отмечает нардеп.

Вениславский уточнил, что постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Такое же право имеют и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и тому подобное.

В то же время, нардеп отмечает, что конкретный перечень предприятий, которые являются критически важным, будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики.

Для предприятий ВПК, по его словам, ключевыми вещами является наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ, продукции, тех или иных образцов вооружения, боеприпасов и тому подобное. И действующий контракт дает основания вместе с другими обстоятельствами, говорить о том, что это предприятие будет критически важным.

Новые правила бронирования работников