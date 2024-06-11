Народный депутат Украины Федор Вениславский рассказал о новых правилах бронирования. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказал, как, согласно новым правилам бронирования, будет определяться, критически важное частное предприятие или нет.
Смотрите также Что нужно знать о сдаче НМТ по украинскому языку
Критическое ли предприятие определяют соответствующие министерства
По словам Вениславского, в Украине нет никакой разницы между государственным и частным предприятием.
Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники этого предприятия будут иметь право на бронирование. Причем в тех объемах, которых предусмотрено этим постановлением,
– отмечает нардеп.
Вениславский уточнил, что постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Такое же право имеют и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и тому подобное.
В то же время, нардеп отмечает, что конкретный перечень предприятий, которые являются критически важным, будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики.
Для предприятий ВПК, по его словам, ключевыми вещами является наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ, продукции, тех или иных образцов вооружения, боеприпасов и тому подобное. И действующий контракт дает основания вместе с другими обстоятельствами, говорить о том, что это предприятие будет критически важным.
Новые правила бронирования работников
- Бронирование военнообязанных, сроки действия отсрочек которых не закончились по состоянию на 7 мая 2024 года, будет продлено. Сроки будут достигать 3 месяцев. Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 4 июня 2024 года.
- Предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики в Украине теперь смогут бронировать до 100% работников Подходы к бронированию работников обновил Кабинет министров. Также были увеличены сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года.
- Кабмин внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных. Теперь отдельные предприятия смогут получить отсрочку для всех своих работников.
- Заместитель министра экономики Игорь Фоменко перечислил три направления, по которым предоставляется возможность бронировать всех работников: предприятия, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны, ВСУ, другие военные формирования; предприятия, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, утверждены Минэнерго; предприятия, которые привлечены к строительству фортификационных сооружений.