Большинство участников будет проходить проверку знаний в июне. Всего в основной сессии НМТ примет участие более 287 тысяч человек.
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Что нужно знать о сдаче украинского языка
Тестирование продлится 4 часа и будет разделено на два блока с перерывом посередине на 20 минут. Украинский язык входит в первый блок.
Участники смогут выбрать очередность выполнения предметов и заданий самостоятельно в пределах 120 минут – то есть одного блока.
Тест НМТ по украинскому языку содержит 30 заданий. Из них:
- 10 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
- 15 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;
- 5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").
В этом году тестирование по украинскому языку не будет содержать заданий, которые предусматривают предоставление письменного развернутого или короткого ответов.
За выполнение заданий НМТ по украинскому языку можно получить 45 баллов.
Для получения результата по украинскому языку по шкале 100 – 200 и получения права поступления в ЗВО необходимо набрать как минимум 7 тестовых баллов.
Результат участник НМТ увидит на экране сразу после завершения тестирования. Впоследствии результат каждого предметного блока переведут по шкале 100 – 200 баллов.
Для самостоятельной тренировки и повторения материала перед экзаменом можно воспользоваться тестами ЗНО-ОНЛАЙН по украинскому языку за прошлые годы.
- Ранее мы подробно рассказали, как будет происходить НМТ в 2024 году. Поэтому о том, по каким предметам, где и когда состоится тестирование, сколько человек будет участвовать в НМТ и о чем помнить, а также – какие минимальные баллы на НМТ надо набрать в 2024 году для поступления, читайте по ссылке.