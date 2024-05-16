Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, смогут ли сдать тестирование в запланированный день участники НМТ в случае аварийных отключений электроэнергии. Отметим, что дату и место сдачи мультитеста указали в приглашении каждого участника и просят не разглашать эту информацию из соображений безопасности.
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Как сдавать НМТ в случае отключений света
Вакуленко отметила, что в случае отсутствия света порядок действий дальнейшего проведения тестирования будут решать на местах региональные центры. В частности, персонал временного экзаменационного центра будет контактировать с региональным центром, пытаться выяснить вопрос и решить проблему.
Если не будет возможности этого сделать, участникам предложат принять участие в дополнительной сессии,
– уточнила Вакуленко.
И добавила, что участие в дополнительной сессии также смогут принять поступающие, которые опоздали на тестирование основной сессии по уважительной причине: из-за болезни или воздушной тревоги. Для участия в дополнительной сессии абитуриентам нужно будет написать соответствующее заявление.
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Что стоит знать об НМТ-2024
- В 2024 году национальный мультитест будет содержать уже 4 предмета: три обязательных и один на выбор.
- Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины.
- Тестирование будет проходить в Украине и за рубежом – в 57 городах 32 стран.
- На НМТ-2024 зарегистрировалось 287 тысяч участников.
- Основная сессия мультитеста состоится в течение 14 мая – 25 июня; дополнительная – в течение 11 – 19 июля.