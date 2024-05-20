Більшість учасників проходитиме перевірку знань у червні. Загалом в основній сесії НМТ візьме участь понад 287 тисяч осіб.
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Що треба знати про складання української мови
Тестування триватиме 4 години і буде поділене на два блоки з перервою посередині на 20 хвилин. Українська мова входить до першого блоку.
Учасники зможуть обрати черговість виконання предметів та завдань самостійно у межах 120 хвилин – тобто одного блоку.
Тест НМТ з української мови містить 30 завдань. з них:
- 10 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
- 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
Цьогоріч тестування з української мови не міститиме завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.
За виконання завдань НМТ з української мови можна отримати 45 балів.
Для отримання результату з української мови за шкалою 100 – 200 та отримання права вступу до ЗВО необхідно набрати як мінімум 7 тестових балів.
Результат учасник НМТ побачить на екрані одразу після завершення тестування. Згодом результат кожного предметного блоку переведуть за шкалу 100 – 200 балів.
Дл самостійного тренування й повторення матеріалу перед іспитом можна скористатися тестами ЗНО-ОНЛАЙН з української мови за минулі роки.
- Раніше ми детально розповіли, як відбуватиметься НМТ у 2024 році. Тож про те, з яких предметів, де і коли відбудеться тестування, скільки осіб братиме участь у НМТ і про що пам'ятати, а також – які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році для вступу, читайте за посиланням.