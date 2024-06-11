Народний депутат України Федір Веніславський розповів про нові правила бронювання. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів, як, згідно з новими правилами бронювання, буде визначатися, чи критично важливе приватне підприємство чи ні.

Дивіться також Що треба знати про складання НМТ з української мови

Чи критичне підприємство визначають відповідні міністерства

За словами Веніславського, в Україні немає жодної різниці між державним і приватним підприємством.

Якщо з точки зору конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання. Причому в тих обсягах, яких передбачено цією постанови,

– зазначає нардеп.

Веніславський уточнив, що постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Таке ж право мають і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо.

Водночас, нардеп наголошує, що конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки.

Для підприємств ВПК, за його словами, ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, продукції, тих чи інших зразків озброєння, боєприпасів тощо. І чинний контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим.

Нові правила бронювання працівників