Народний депутат України Федір Веніславський розповів про нові правила бронювання. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів, як, згідно з новими правилами бронювання, буде визначатися, чи критично важливе приватне підприємство чи ні.
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Чи критичне підприємство визначають відповідні міністерства
За словами Веніславського, в Україні немає жодної різниці між державним і приватним підприємством.
Якщо з точки зору конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання. Причому в тих обсягах, яких передбачено цією постанови,
– зазначає нардеп.
Веніславський уточнив, що постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Таке ж право мають і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо.
Водночас, нардеп наголошує, що конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки.
Для підприємств ВПК, за його словами, ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, продукції, тих чи інших зразків озброєння, боєприпасів тощо. І чинний контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим.
Нові правила бронювання працівників
- Бронювання військовозобов’язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, буде продовжено. Терміни сягатимуть 3 місяців. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 4 червня 2024 року.
- Підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики в Україні тепер зможуть бронювати до 100% працівників.Підходи до бронювання працівників оновив Кабінет міністрів. Також було збільшено терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року.
- Кабмін вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних. Тепер окремі підприємства зможуть отримати відстрочку для усіх своїх працівників.
- Заступник міністра економіки Ігор Фоменко перерахував три напрямки, за якими надається можливість бронювати усіх працівників: підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки і оборони, ЗСУ, інші військові формування; підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго; підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд.