В парламенте зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании, который вызвал горячие дискуссии в обществе. Инициатор нововведения и председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха напомнил за выражение, что "Вторую мировую войну выиграла экономика США".

Смотрите также Удар по кошельку: какие продукты подорожают из-за роста стоимости электроэнергии

Без экономики нет армии

Новый законопроект предусматривает, что предприятия смогут платить военные сборы за работников, которых хотят забронировать.

Наталуха отметил, что не правильно это называть "откупом" от армии. Чиновник объяснил, что единственный способ понять, является ли работник критическим для учреждения - это готовность бизнеса платить налоги за этого работника. Депутат подчеркнул, что эти налоги пойдут непосредственно на финансирование Сил обороны Украины.

По словам парламентария, в среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник. Это критическая граница, при которой большинство бизнесов существенно теряют прибыль.

Наталуха отметил, что, конечно, от мобилизации отказаться нельзя, однако есть возможность сохранить критических для экономики специалистов, без которых предприятия остановятся.

Остановка предприятий - отсутствие прибыли. Отсутствие прибыли - отсутствие налогов. Отсутствие налогов - отсутствие финансирования Сил обороны. Отсутствие финансов для борьбы равно капитуляции,

– разъяснил Наталуха.

Мобилизационный потенциал Украины: какой он

Ссылаясь на оценки в украинских и западных СМИ, депутат заявил, что в Украине мобилизационный потенциал составляет не менее 5 – 6 миллионов мужчин. Сейчас потребности в мобилизации их всех нет. Поэтому надо определить, кто именно из этого количества должен быть мобилизован.

Никто не собирается бронировать 100 процентов мужчин. Это невозможно даже технически. Цель – не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников,

– подчеркнул Наталуха.

Чиновник отметил, что без работающей экономики нам не победить.

Экономическое бронирование: что известно