Обновленное постановление правительства предусматривает, что предприятия по отдельным направлениям смогут забронировать около 100 процентов работников. Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Бронирование по – новому
Господин Фоменко отметил, что принятые изменения – это не новая концепция бронирования, это модернизация действующей процедуры. Положения постановления по бронированию были приведены в соответствие с требованиями нового закона о мобилизации. Кроме того, изменениями в постановление были созданы правовые основания для того, чтобы разрабатывать цифровизацию процесса бронирования.
"Конечная цель – все должно быть в цифре, чтобы избавиться от бюрократии, уменьшить сроки рассмотрения, убрать субъектный фактор влияния на принятие решений", – пояснил чиновник.
Где можно бронировать 100 процентов работников
Игорь Фоменко перечислил три направления, по которым предоставляется возможность бронировать всех работников.
- Предприятия, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны, ВСУ, другие военные формирования.
- Предприятия, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, утверждены Минэнерго.
- Предприятия, которые привлечены к строительству фортификационных сооружений.
Среди других важных изменений в постановление:
- возможность бронировать работников не на 6 месяцев, а до 12, на предприятиях, которые определены критически важными.
- отмена никаких требований по ограничениям по дефицитным – военным специальностям, то есть все работники предприятий и организаций без ограничений по возрасту, званию, военно-учетной специальности могут быть забронированы, если предприятия будут признаны критически важными.
- бронирование военнообязанных будет происходить через "Дію".
Напомним, что по обращению министра МВД Игоря Клименко, удалось забронировать 90 процентов личного состава ГСЧС и Нацполиции. Остальные 10 процентов сотрудников все же будут подлежать мобилизации. Так, работники ГСЧС могут мобилизоваться на выбор в ряды Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии или ГПСУ. В то же время правоохранители смогут присоединиться к бригаде "Лють" или к дополнительно созданным 3 бригадам Национальной полиции Украины.