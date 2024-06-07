Остальные 10% могут быть мобилизованы. Министр Игорь Клименко рассказал, что спасателей и полицейских будут призывать в разные подразделения.
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Сотрудники ГСЧС и полицейские получили бронь от мобилизации
Клименко сообщил, что удалось забронировать 90% спасателей и полицейских. Министр МВД также напомнил, что, в соответствии с Постановлением Кабмина, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятым на основании обоснованного обращения МВД.
Поэтому, по обращению Клименко удалось забронировать 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции. Однако 10% все же будут подлежать мобилизации. Так, часть сотрудников ГСЧС может мобилизоваться на выбор в:
- ряды Вооруженных Сил Украины,
- Национальной гвардии,
- ГПСУ.
Что касается правоохранителей, то они смогут присоединиться к бригаде "Лють" или к дополнительно созданным 3 бригадам Национальной полиции Украины.
По спасателям: наша позиция заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС,
– подчеркнул Клименко.
В сети распространяли слухи об отмене бронирования для спасателей
- О том, что спасателей могут лишить бронирования, ранее сообщал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В СМИ также писали, что без бронирования могут остаться и полицейские.
- Впрочем, Федор Вениславский опроверг эти слухи. Он отметил, что вопрос об отмене бронирования для ГСЧС и Нацполиции действительно могут вынести на обсуждение. В то же время он отметил, что концепция национальной безопасности и обороны охватывает деятельность и обеспечение правопорядка и безопасности граждан Украины, что обеспечивается соответствующими службами. Этот вопрос поднимут на заседании комитета, если будут какие-то сигналы.
- К слову, после того, как начали распространяться слухи, на сайте правительства создали петицию, в которой призвали оставить возможность бронирования для ГСЧС и Нацполиции. Всего за несколько дней она набрала более 30 тысяч подписей.