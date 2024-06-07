Остальные 10% могут быть мобилизованы. Министр Игорь Клименко рассказал, что спасателей и полицейских будут призывать в разные подразделения.

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Сотрудники ГСЧС и полицейские получили бронь от мобилизации

Клименко сообщил, что удалось забронировать 90% спасателей и полицейских. Министр МВД также напомнил, что, в соответствии с Постановлением Кабмина, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятым на основании обоснованного обращения МВД.

Поэтому, по обращению Клименко удалось забронировать 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции. Однако 10% все же будут подлежать мобилизации. Так, часть сотрудников ГСЧС может мобилизоваться на выбор в:

ряды Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии,

ГПСУ.

Что касается правоохранителей, то они смогут присоединиться к бригаде "Лють" или к дополнительно созданным 3 бригадам Национальной полиции Украины.

По спасателям: наша позиция заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС,

– подчеркнул Клименко.

В сети распространяли слухи об отмене бронирования для спасателей