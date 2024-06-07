Решта 10% може бути мобілізована. Міністр Ігор Клименко розповів, що рятувальників і поліцейських будуть призивати у різні підрозділи.

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Співробітники ДСНС і поліцейські отримали бронь від мобілізації

Клименко повідомив, що вдалося забронювати 90% рятувальників та поліцейських. Міністр МВС також нагадав, що, відповідно до Постанови Кабміну, кількість військовозобов'язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення МВС.

Відтак, за зверненням Клименка вдалося забронювати 90% особового складу ДСНС та Нацполіції. Однак 10% все ж будуть підлягати мобілізації. Так, частина співробітників ДСНС може мобілізуватися на вибір до:

лав Збройних сил України,

Національної гвардії,

ДПСУ.

Що стосується правоохоронців, то вони зможуть долучитися до бригади "Лють" або до додатково створених 3 бригад Національної поліції України.

Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС,

– наголосив Клименко.

У мережі поширювали чутки про скасування бронювання для рятувальників