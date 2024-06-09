Оновлена постанова уряду передбачає, що підприємства за окремими напрямками зможуть забронювати близько 100 відсотків працівників. Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Бронювання по – новому
Пан Фоменко зазначив, що ухвалені зміни – це не нова концепція бронювання, це модернізація діючої процедури. Положення постанови щодо бронювання були приведені у відповідність до вимог нового закону про мобілізацію. Крім того, змінами до постанови були створені правові підстави для того, щоб розробляти цифровізацію процесу бронювання.
"Кінцева мета – усе має бути в цифрі, щоб позбутися бюрократії, зменшити терміни розгляду, прибрати суб'єктний фактор впливу на ухвалення рішень", – пояснив посадовець.
Де можна бронювати 100 відсотків працівників
Ігор Фоменко перерахував три напрямки, за якими надається можливість бронювати усіх працівників.
- Підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки і оборони, ЗСУ, інші військові формування.
- Підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго.
- Підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд.
Серед інших важливих змін до постанови:
- можливість бронювати працівників не на 6 місяців, а до 12, на підприємствах, які визначені критично важливими.
- скасування жодних вимог щодо обмежень по дефіцитно – військових спеціальностях, тобто усі працівники підприємств і організацій без обмежень по віку, званню, військово-обліковій спеціальності можуть бути заброньовані, якщо підприємства будуть визнані критично важливими.
- бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься через "Дію".
Нагадаємо, що за зверненням міністра МВС Ігоря Клименка, вдалося забронювати 90 відсотків особового складу ДСНС і Нацполіції. Інші 10 відсотків співробітників все ж будуть підлягати мобілізації. Так, працівники ДСНС можуть мобілізуватися на вибір до лав Збройних сил України, Національної гвардії або ДПСУ. Водночас правоохоронці зможуть долучитися до бригади "Лють" або до додатково створених 3 бригад Національної поліції України.