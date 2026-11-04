Рынок криптовалют в Украине: комитет Рады одобрил исторический законопроект

Парламентский комитет поддержал измененный ко второму чтению законопроект №10225-д об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине. Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 июля 2027 года. Если народные депутаты поддержат его, то это легализует криптобиржи и введет льготную ставку налогообложения старых активов на уровне 5%.

Налоги и переходный период для владельцев криптовалюты

В законопроекте №10225-д готовятся несколько изменений, касающихся формирования прозрачных и предсказуемых "правил игры" для криптовалютной отрасли в Украине. Речь идет как о нормировании налогов, так и об использовании виртуальных активов, и о защите клиентов криптобирж. Основные изменения, предложенные авторами, описаны в карточке законопроекта.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 4 ноября поддержал обновленный законопроект о криптовалюте 20 голосами "за". Парламент может вновь рассмотреть документ в сессионном зале уже в ноябре.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, регулятором рынка определена Комиссия по ценным бумагам. А Национальный банк Украины будет контролировать эту отрасль в части электронных денег и валютного надзора.

Скажу откровенно, это, с точки зрения законотворчества, за всю мою карьеру был самый большой вызов. Нет даже примера страны, которая сразу создала хорошее регулирование. Но надеюсь, мы это сделали, взяв за основу лучшие практики ЕС,

– отметил народный депутат.

По словам главы профильного комитета Даниила Гетманцева, законопроект четко распределяет полномочия государственных органов и обеспечивает защиту прав пользователей цифровых активов.

Парламентарии отметили, что изменения позволят освободить от уплаты налога на добавленную стоимость операции с виртуальными активами. А обмен одной криптовалюты на другую не будет облагаться налогом вообще.

Базой налогообложения станет исключительно чистая финансовая прибыль – то есть положительная разница между ценой покупки и продажи актива, аналогично правилам для ценных бумаг.

Это важно как для тех, кто уже работает с ними, так и для тех, кто только рассматривает такие инвестиции,

– уточнил Гетманцев.

Важно для инвесторов! Законопроект предусматривает: если годовая прибыль не превышает размера одной минимальной заработной платы, платить налог не придется.

Кроме того, для уже накопленных виртуальных активов будет действовать переходный период до конца 2028 года со сниженной ставкой налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 5%.

Защита клиентов криптобирж и финансовый надзор

Законопроект вводит обязательную авторизацию для криптобирж, обменников и кастодианов – компаний, которые профессионально обеспечивают безопасное хранение активов пользователей. Они должны будут четко разграничивать собственные средства и активы клиентов, чтобы исключить возможность потери сбережений граждан в случае банкротства сервиса.

Владельцы активов будут защищены благодаря введению правил хранения активов, защиты прав и норм рассмотрения жалоб.

В то же время законопроект ужесточает требования к финансовому мониторингу и проверке источников происхождения средств. Платформы будут обязаны ввести регламенты рассмотрения жалоб пользователей в соответствии с европейскими регламентами.

Регулирование этой сферы также будет способствовать предотвращению преступлений, связанных с виртуальными активами, благодаря внедрению механизмов контроля, отчетности и налогообложения… Законопроект является необходимым шагом для легализации и безопасного развития рынка виртуальных активов в Украине,

– отмечалось ранее в пояснительной записке.

Спорные положения документа

Несмотря на общую поддержку проекта, часть положений вызвала оговорки у специалистов рынка из-за технических противоречий. В частности, в тексте предусматривалось право клиента отказаться от приобретения виртуального актива в течение десяти дней, хотя блокчейн технически не поддерживает отмену транзакций, что на практике грозит злоупотреблениями из-за колебаний курсов.

Вопросы возникают и в отношении определения понятия "продажа", под которое в отдельных нормах могут подпадать даже дарение или благотворительные взносы. Такая трактовка создает риски непредсказуемых налоговых претензий к волонтерским фондам и некоммерческим организациям, которые собирают пожертвования в криптовалюте.

Поэтому подготовка ко второму чтению должна была устранить эти пробелы, чтобы документ содержал прозрачные и предсказуемые правила для – как отметил Даниил Гетманцев – "одного из самых динамичных сегментов финансового рынка".



Даниил Гетманцев во время рассмотрения поправок к законопроекту / Фото из соцсетей народного депутата

Напомним, криптовалюта имеет легальный статус во многих странах, включая США, Канаду, Германию, Францию, Польшу, Австралию и Сингапур. А Сальвадор и ЦАР признали биткойн официальным платежным средством.

Различные страны разрабатывают собственные регуляторные рамки для криптоиндустрии, включая вопросы лицензирования, налогообложения и борьбы с незаконными операциями.