Наследство разделили, а позже нашли завещание: влияет ли это на судьбу имущества

Наличие юридически значимой ошибки может помочь семье пересмотреть наследственные права, даже если прошло много лет. Недействительные документы, например, свидетельство о праве на наследство по закону, можно аннулировать при наличии объективных оснований.

Завещание нашли спустя много лет

Когда мать мужа умерла, вокруг ее квартиры возник спор. Завещание найти не могли, поэтому наследство делили по закону. Наследниками первой очереди были сын и муж. Они между собой заключили нотариальное соглашение, согласно которому квартира и автомобиль переходили мужу, а дом – сыну. Об этом говорится в материалах дела № 554/1247/24, которое рассматривал Кассационный гражданский суд.

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В 2001 году наследники получили свидетельства о своих правах и пользовались имуществом. И только в 2023 году сын убирал квартиру матери и случайно нашел ее два завещания. В одном из документов говорилось о том, что именно он должен был унаследовать все имущество.

Мужчина обратился в суд и указал, что не заключил бы соглашение о разделе, если бы знал о наличии завещания на его имя. Поэтому истец считал, что сделку можно признать недействительной в связи с ошибкой.

В судах первой инстанции и апелляции иск отклонили. Мужчина не доказал объективной ошибки, ведь признал, что добровольно заключил соглашение с мужем матери, и они разделили имущество в соответствии с законом.

Какое решение принял Верховный Суд?

Сделку действительно можно признать недействительной в судебном порядке, если человек сможет доказать ошибку в совершении сделки, в отношении прав и обязанностей сторон, характеристик имущества и т. п. Суд определил, что по закону ошибкой является неправильное, ложное представление лица о природе или элементах совершаемой им сделки. Причем оно должно существовать именно на момент заключения того или иного договора.

В то же время нельзя признать ошибкой собственную небрежность, незнание закона или неправильное толкование норм.

В данном деле все сделки были добровольными и осознанными. Более 20 лет договор действовал, и у сторон не возникало дополнительных вопросов. А наличие завещания, о котором истец не знал, не относится к тем случаям, когда произошла ошибка, из-за которой он заключил соглашение с мужем умершей.

То есть фактически, по мнению суда, заявление было необоснованным, а факт ошибки – недоказанным.

Важно и то, что суд не мог отменить действие документа о праве на наследство, поскольку оформление такого свидетельства не считается правовым актом. Поэтому к нему не применяется статья 16 Гражданского кодекса Украины о том, что каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса.

Другая сторона – супруг матери – владеет наследством на законных основаниях, ведь фактически получил свою долю имущества.

Поэтому суд не усмотрел ошибки и противоправных действий в отношении имущества. Решения предыдущих инстанций остались без изменений.

То есть даже спустя много лет отменить договор о сделке можно, если ошибка будет доказана и будет расценена как объективная. Но даже тогда признать свидетельство недействительным только на основании ошибки не удастся.

Важное из законодательства о наследовании

По закону дети относятся к наследникам первой очереди, однако их доли не всегда одинаковы. Юристы пояснили, что распределение наследства может измениться, если наследодатель оставил завещание, один из наследников отказался от своей доли или был лишен права наследования по решению суда. Также отдельные категории лиц имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.

Если после смерти человека нет наследников ни по завещанию, ни по закону, либо все они отказались от наследства или не приняли его в установленный срок, имущество может быть признано умершим наследством. В таком случае по решению суда оно переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства. Самостоятельно государство не приобретает такое имущество – для этого обязательно требуется судебное решение.