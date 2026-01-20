Без этой зарплаты бронирование не дадут: что изменилось в 2026 году

Сколько нужно зарабатывать для бронирования в 2026 году?

В 2026 году работодатель не сможет забронировать военнообязанного работника, если его начисленная заработная плата составляет менее чем 21 617,50 гривны в месяц, пишет 24 Канал.

Именно этот уровень дохода соответствует требованию в 2,5 минимальной зарплаты, которая остается базовым условием бронирования для большинства компаний частного сектора.

Справочно: Такой порог вырос из-за повышения минимальной заработной платы до 8 647 гривен, предусмотрено законом о Государственном бюджете на 2026 год. Для сравнения, в 2025 году минимальный доход, что позволял воспользоваться бронированием, составлял 20 тысяч гривен.

Отныне любая попытка бронирования при более низкой зарплате автоматически не будет соответствовать требованиям действующего порядка.

Кто может иметь меньшую зарплату для бронирования?

В то же время постановление Кабинета Министров № 76 сохраняет перечень исключений, для которых правило 2,5 минимальной зарплаты не применяется. Это:

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации;

хозяйственные общества с государственной или коммунальной долей более 50%, а также подконтрольные им предприятия;

резиденты правового режима Дія City;

религиозные организации как юридические лица;

предприятия энергетического сектора, в частности производители электрической и тепловой энергии, чьи генерирующие мощности были повреждены или разрушены в результате вооруженной агрессии России;

субъекты хозяйствования, обслуживающие объекты критической инфраструктуры;

работники операторов газораспределительных систем, задействованные в аварийно-восстановительных работах и обеспечении безопасной эксплуатации сетей;

нефтеперерабатывающие предприятия с государственной долей более 25%;

юридические лица, осуществляющие охрану объектов топливно-энергетического комплекса и полностью контролируемые государством.

Однако даже для таких работодателей остаются обязательными другие критерии, в частности требования к средней зарплатеи по предприятию.

Важно! Для всех других субъектов хозяйствования соблюдение нового финансового порога в 2026 году является решающим условием для бронирования работников.

