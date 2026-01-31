Развод и имущество ребенка: как оно делится между родителями

Развод меняет не только семейный статус, но и подход к имущественным вопросам. Некоторые из них непосредственно связаны с ребенком и имуществом, которое ему принадлежит.

Раздел имущества ребенка при разводе: что говорит закон?

При расторжении брака между родителями часто возникает вопрос о судьбе имущества, связанного с ребенком. Впрочем, закон четко отделяет имущественные права ребенка от имущественных отношений супругов.

В соответствии с разделом IV Семейного кодекса Украины, ребенок имеет право быть самостоятельным владельцем или совладельцем имущества, а также владеть вещами, необходимыми для его развития, обучения и воспитания.

То есть, развод родителей не влияет на право собственности ребенка и не создает оснований для раздела такого имущества.

Может ли ребенок быть владельцем недвижимости?

Закон не ограничивает ребенка в праве владеть ценным имуществом. В соответствии со статьями 174, 175 СКУ, ребенок может приобрести право собственности на квартиру, дом или землю на основании дарения или наследования, независимо от возраста.

Все объекты, оформлены на ребенка, не входят в общую совместную собственность супругов и не подлежат разделу при разводе.

Кто распоряжается имуществом ребенка?

Порядок управления имуществом зависит от возраста ребенка:

до 14 лет имуществом управляют родители в интересах ребенка (статья 177 СКУ);

с 14 лет ребенок может самостоятельно распоряжаться имуществом, но для большинства сделок требуется согласие родителей;

в определенных законом случаях обязательным является разрешение органа опеки и попечительства.

Обратите внимание! Родители не имеют права заключать договоры относительно имущества ребенка, отказываться от его имущественных прав или брать обязательства от его имени без разрешения органа опеки.

Какое имущество не делится при разводе?