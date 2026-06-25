Дети войны в Украине: для кого создали этот статус и какие льготы он предусматривает

Социальная поддержка детей войны в Украине, несмотря ни на что, осуществляется. Граждане, получившие такой статус, имеют ряд льгот в соответствии с законодательством о статусе ребенка войны.

Государственная помощь детям войны: всё, что известно

Заявление на получение статуса ребенка войны подается от имени граждан, переживших Вторую мировую войну и являвшихся на тот момент несовершеннолетними. Именно такие условия устанавливает закон для получения статуса "ребёнка войны". При этом дети, не достигшие совершеннолетия во время нынешней войны, имеют статус "ребёнка, пострадавшего в результате военных действий и вооружённых конфликтов". Об этом сообщили в Национальной службе социального обслуживания.

Смотрите также Пособия на детей: какие выплаты предусмотрены в 2026 году

Отметка о статусе должна стоять в пенсионном удостоверении тех граждан, кто может получить статус ребенка войны. Таким образом они могут получать социальные гарантии.

В частности, речь идет о льготах для ребенка войны. Таким пенсионерам предоставляется отдельная скидка на коммунальные услуги.

А вот права ребенка войны хорошо защищены на рабочих местах. Хотя многие пенсионеры этого возраста уже не работают, поэтому для них главной помощью остается право на 25% скидку при оплате коммунальных услуг, если они использованы в пределах средних норм потребления. Дети войны имеют право на получение стационарной медицинской помощи в госпиталях ветеранов войны и в военно-медицинских учреждениях здравоохранения. Также такие лица могут первыми получить землю для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества

Финансовая помощь детям войны включает выплату пособия по временной нетрудоспособности, которое составляет 100 % средней заработной платы независимо от стажа работы.

Если же кто-то из тех, кому присвоен статус "ребёнка войны", может работать, то на местах им разрешают использовать очередной отпуск в удобное время. Кроме того, они могут просить о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.

Важно, что дети войны защищены от сокращений численности или штата работников.

Как получить статус ребенка войны?

Документы для оформления статуса ребенка войны – это, как правило, паспорт гражданина Украины, идентификационный код, документы, подтверждающие дату рождения, и заявление на получение статуса.

Процедура оформления статуса "ребёнок войны" может проводиться в центрах предоставления административных услуг или в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Порядок оформления статуса ребенка войны определяет Закон Украины "О социальной защите детей войны". После подачи заявления ответственный орган социальной защиты должен принять решение и выдать лицу удостоверение.

Имеют ли льготы дети, пострадавшие в результате вооруженной агрессии России?

В Украине статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, оформляется через органы опеки или службы по делам детей. Подать заявление могут родители, опекуны или сам ребенок с 14 лет. Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие личность ребенка, заявителя и обстоятельства, в результате которых ребенок пострадал от войны.

Решение о предоставлении статуса принимается в течение примерно 30 дней специальной комиссией. Он предоставляется не всем детям, которые сейчас живут в Украине, а только при наличии подтвержденных оснований. Статус защищает права ребенка, но не предусматривает денежных выплат.