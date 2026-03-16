Судьба государства в руках людей: много украинцев хотят присоединиться к референдуму о мирном соглашении

Опросы показывают, что украинцы поддерживают референдум по мирному соглашению. Хотя многие считают это нецелесообразным, большинство хотели бы иметь голос по принятию важных территориальных вопросов.

Поддерживают ли украинцы проведение референдума по мирному соглашению?

Большинство украинцев считают, что референдум по поводу мирного соглашения необходим. Количество сторонников такой идеи уменьшилось за последние два месяца, но и сейчас количество респондентов превышает тех, кто против. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Как показывают результаты социологии, 50% респондентов считают, что в вопросах мирного соглашения власть должна советоваться с украинцами. 40% граждан выступает против.

Также люди ответили на вопрос, приняли бы они участие в референдуме. В случае проведения свой голос отдали бы 31% опрошенных. Еще 33% отметили, что, видимо, приняли бы участие. 30% респондентов скорее не хотели бы голосовать на таком референдуме.



Украинцы ответили, приняли бы они участие в референдуме по мирному соглашению / Инфографика КМИС

Вопрос территорий и уступок России остается для украинцев тяжелым. Страна-агрессор хочет забрать оккупированные территории Донбасса и стремится, чтобы бойцы ВСУ оттуда ушли. Тогда Украина якобы получит гарантии безопасности. Интересно, что среди граждан возможное оставление украинскими военными Донетчины немало кто поддерживает. Из этих людей 71% еще и одобряет идею референдума о мирном соглашении. Не поддерживают этот шаг 25% опрошенных.

Украинцы, которые против вывода войск с Донбасса, по разному относятся к возможному проведению референдума. 39% одобряют участие граждан в решении дальнейшей судьбы страны, 48% – не поддерживают референдум, а 13% – не определились.

Возможно ли проведение выборов во время войны?

Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила в эфире телеканала Рада, что позиция Парламента неизменна относительно проведения выборов. Сейчас провести голосование трудно, ведь нужно время на подготовку. Кроме того, много людей за рубежом, а военные не могут голосовать, находясь в окопах. А главным условием для проведения выборов должно быть прекращение огня, о чем речь пока не идет.

Это прекращение огня должно быть постоянным. Это не перемирие на три, на 7, на 10 дней. Это длительный мир с гарантиями о неповторении в течение какого-то короткого периода атак. Чтобы организовать этот процесс таким образом, что его в том числе признало демократическим международное сообщество,

– объяснила Евгения Кравчук.

Что раньше говорили чиновники о референдуме по мирному соглашению?