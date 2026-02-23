Даже после первого года жизни: в Минюсте объяснили, как зарегистрировать ребенка без штрафов

Согласно закону родители обязаны после рождения ребенка зарегистрировать его, определив гражданство и фамилию, имя и отчество. Для этого есть четко определенные сроки, и если этого не сделать, то граждан могут привлечь к ответственности.

Что стоит знать о регистрации новорожденного ребенка?

В Украине ребенка следует зарегистрировать не позднее, чем через месяц после его рождения. Процедура происходит в органах государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом рассказали в Министерстве юстиции.

Родители могут обратиться в ЗАГС по месту жительства с заявлением. Также такое право возложено на других представителей, которые имеют документы о рождении и пребывании ребенка под наблюдением учреждения здравоохранения и справки с места жительства ребенка.

Во время военного положения государственная регистрация актов гражданского состояния проводится в любом органе ГРАГС по обращению заявителя. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка, родителям или представителям новорожденного необходимо подать один из документов:

медицинское заключение о рождении, сформированное в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения;

медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о);

медицинская справка о пребывании ребенка под наблюдением лечебного учреждения;

медицинский документ, выданный компетентным субъектом другого государства, подтверждающий факт рождения, надлежащим образом легализованный, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Кроме того, обязательно должны быть паспортные документы родителей или одного из них и заявителя.

ДРАЦС требует и справка с места жительства ребенка, однако если таковой нет, то место жительства определяется по месту регистрации родителей.

Если ребенок родился вне больницы, то к пакету следует добавить заключение о подтверждении факта рождения ребенка вне учреждения здравоохранения.

Если же при особых условиях проводится регистрация ребенка, достигшего одного года, то подается в ЗАГС или медицинское заключение о его рождении, или соответствующее медицинское свидетельство.

Если по каким-то обстоятельствам документы отсутствуют, то государственная регистрация рождения проводится после решения суда об установлении факта рождения.

Какие сроки есть для регистрации ребенка?

У родителей на регистрацию новорожденного есть только месяц. Если этот срок просрочен, то статья 144 Семейного кодекса Украины предусматривает штраф в размере от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 17 до 51 гривны.

Если же регистрируют старшего ребенка, то ДРАЦС может потребовать решение суда. Тогда процедура происходит по правилам обновления актовых записей, если со дня рождения ребенка, указанного в решении суда, прошло больше, чем год.

Кто может подать заявление, чтобы зарегистрировать ребенка?

В ЗАГС для регистрации ребенка могут обратиться:

родители;

родственники;

уполномоченные представители учреждения здравоохранения, в котором в настоящее время находится ребенок;

другие лица.

Стоит отметить! Главное, чтобы заявитель имел документ, который нужен для регистрации ребенка.

Зарегистрироваться может и ребенок, достигший 16 лет. Тогда он лично подает заявлением с предъявлением паспорта.

Также ДРАЦС может отправлять запросы в различные учреждения и организации, если возникают какие-либо сомнения относительно предоставленных документов и достоверности данных.

Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего одного года и более, рассматривается специалистами в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел ГРАГС. Сроки могут официально продлить с разрешения руководителя органа, но не более, чем еще на три месяца.