9 схем уклонения от мобилизации: СБУ разоблачила дельцов, которые за деньги "помогали" украинцам

Одновременно в нескольких регионах действовали схемы, позволявшие украинцам уклоняться от мобилизации. Дельцы продавали поддельные медицинские документы, содействовали оформлению незаконных отсрочек и даже переправляли военнообязанных через государственную границу.

Схемы для "уклонистов" действовали в 7 областях

Правоохранители задержали 10 организаторов схем, которые помогали военнообязанным уклоняться от призыва. Люди платили за такие услуги примерно 21 тысячу долларов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Всего 9 махинаций действовали на территории Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Львовской областей. Пользуясь связями и служебным положением, военнообязанные получали необходимые поддельные документы.

В Полтавской области незаконные действия совершил адвокат Рады адвокатов Полтавской области, вместе с которым работала его знакомая – семейный врач. От них военнообязанные получали поддельные медицинские заключения, в которых указывались тяжелые диагнозы.

А в одной из больниц области работали врач-невропатолог и заведующий одним из отделений. За деньги они продавали "клиентам" справки, чтобы те могли получить группы инвалидности.

Также фигуранты несанкционированно вмешивались в электронную систему здравоохранения и вносили туда недостоверные сведения о результатах медосмотров, которые фактически не проводились,

– сообщили правоохранители.

В Днепре также незаконной схемой уклонения от мобилизации руководил адвокат. От него военнообязанные получали справки о присвоении III группы инвалидности. У него были связи в военно-врачебной комиссии, откуда он и получал поддельные документы. Юрист также вносил необходимые фальшивые данные в электронные реестры, поэтому отсрочка его клиентов автоматически каждый раз продлевалась в "Резерве+".

Еще один делок с помощью родственников оформлял военнообязанным документы о негодности к службе, которые даже позволяли "списаться" с воинского учета.

Очередная схема действовала в Донецкой области. Злоумышленник переправлял военнообязанных через границу в Европу. Мужчина на собственном автомобиле перевозил "клиентов" на Запад Украины. А сообщники далее сопровождали граждан и подсказывали, как им можно сбежать из Украины через лес.

Врач-кардиолог из Бердичева, что в Житомирской области, брал деньги за оформление военнообязанных на стационарное лечение. Таким образом они могли якобы законно не являться в ТЦК после получения повестки. Врач вносил ложные данные в электронную медицинскую систему.

В Черкасской области правоохранители выявили сапера аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС, который брал деньги за фиктивное оформление "уклонистов" на работу в органах гражданской защиты. Он обещал договориться с кадровым подразделением, чтобы фиктивно оформить граждан и в дальнейшем провести бронирование их от мобилизации.

В Винницкой области избегать мобилизации помогал клирик одной из религиозных общин УПЦ. У клиентов он просил 14 тысяч долларов и использовал свои связи в центре комплектования. Он заявлял, что может помочь с незаконным уклонением от призыва.

Во Львовской области мужчина предлагал военнообязанным поступить в местный колледж, чтобы получить отсрочку. При этом он содействовал зачислению и оформлению документов в ТЦК.

Раскрыто несколько схем, которые позволяли мужчинам избежать мобилизации / Фото СБУ

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы

СБУ и Нацполиция провели у дельцов обыски по месту жительства и работы и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты и даже черновые записи с доказательствами их незаконной деятельности. Фигурантов подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, получении неправомерной выгоды, подделке документов, вмешательстве в электронные системы и злоупотреблении влиянием.

Всем подозреваемым грозит лишение свободы на срок не менее 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаевской области за аналогичное преступление – продажу поддельных документов – задержали иностранца. Он подбирал "клиентов" и предлагал им поддельные документы, которые позволяли незаконно уклоняться от мобилизации и беспрепятственно выезжать за границу.

За деньги мужчинам обещали оформить документы о получении гражданства другого государства, которые якобы освобождали их от обязанностей военного учета в Украине.