Сейм Польши декриминализовал помощь в абортах: при каких условиях разрешена процедура

Польский Сейм недавно одобрил поправки к законодательству, которые частично разрешают проведение абортов в стране. В частности, законодатели восстанавливают разрешение на эту процедуру в некоторых случаях, отменяя уголовное наказание.

Медиков и близких освободили от наказания

Принятые польским Сеймом изменения, касающиеся проведения абортов, исключают из Уголовного кодекса нормы, которые предусматривали наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за прерывание беременности с согласия женщины или за содействие этому. Как сообщает издание Onet, во время напряженного заседания в нижней палате польского парламента голоса разделились с минимальным перевесом.

За поправку о частичной декриминализации высказались 217 депутатов, 213 выступили против, а трое воздержались.

Но этот вопрос в Польше уже давно вызывает дискуссии. После недавних изменений больше не будут подлежать уголовному преследованию:

родственники или волонтеры, которые помогали женщине получить препараты;

те, кто организовывал процедуру.

Кроме того, закон прямо защищает медицинский персонал от судебных исков. Врачи, акушерки и медсестры не совершают преступления, если процедура необходима для сохранения жизни или здоровья матери, либо когда диагностика выявила тяжкие и неизлечимые пороки развития плода.

Восстановление легальной процедуры по медицинским показаниям

Отдельным решением депутаты определили, когда прерывание беременности будет гуманным. За эту инициативу проголосовали 233 парламентария, против выступили 203, еще один воздержался.

Сейм также принял закон, разрешающий аборты в случае тяжелого порока развития плода. Конституционный суд шесть лет назад признал это условие неконституционным,

– пишет издание.

По данным Национального фонда здравоохранения NFZ, спрос на такие медицинские услуги в стране растет. Новые правила позволят польским женщинам получать квалифицированную помощь дома, вместо того чтобы тратить средства на поездки в зарубежные клиники или нелегальные процедуры.

В Польше пройдут протесты

Как стало известно из социальных сетей, в четверг, 22 октября, в 28 польских городах пройдут демонстрации под лозунгом "Красная карточка за аборты". Таким образом, властям хотят напомнить о невыполненных предвыборных обещаниях. Участники будут требовать немедленного смягчения законодательства в сфере репродуктивных прав.

Нам обещали полную легализацию абортов на сроке до 12 недель. Именно такой документ должен лежать на столе у президента, а не полумеры,

– заявили активистки "Ogólnopolski Strajk Kobiet" (Всепольская забастовка женщин).

Дата выбрана не случайно, ведь именно 22 октября 2020 года Конституционный трибунал Польши признал неконституционной норму о прерывании беременности при обнаружении тяжелых и неизлечимых патологий плода.

Напомним, польские правозащитники заявляют, что врачи до сих пор отказывают в помощи беременным женщинам даже при наличии угрозы их жизни и здоровью, ссылаясь на юридические риски. Поэтому для проведения процедуры гражданкам приходится ехать за границу.

Однако правительство на фоне протестов тогда отложило принятие решения о полном запрете на аборты.