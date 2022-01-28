Без матери осталось 3 других детей. Прокуратура расследует трагедию.

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37-летней женщине оттягивали аборт

37-летнюю Агнешку на первом триместре беременности (до 13 недели) 21 декабря 2021 года госпитализировали в местную больницу города Ченстохов, что в Силезском воеводстве. Ее доставили с болью в животе и рвотой.

Предварительно известно, что 23 декабря умер первый плод. Однако врачи не делали аборт, ведь был малый шанс, что удастся спасти второго младенца.

Фактически почти через неделю после смерти первого плода, 29 декабря, умер второй.

После смерти первого ребенка приняли решение ждать, поскольку был шанс спасти второго ребенка. Несмотря на усилия врачей, умер и второй плод. Решение о прерывании беременности приняли немедленно,

– говорится в сообщении врачей.

Однако уже 23 января у женщины остановилось сердце, и ее реанимировали. Уже 24 января у нее прекратили работать большинство органов. К сожалению, 25 января 37-летняя Агнешка умерла.

Родные говорят, что врачи максимально ограничивали их доступ к женщине и долго не позволяли ознакомиться с медицинской документацией.

"И еще один позорный факт – это ручное извлечение погибших плодов провели аж через 2 дня. То есть все это время внутри Агнешки разлагались тела нерожденных сыновей. При этом врачи не забыли позвать священника, чтобы тот прочитал в палате молитву и устроил похороны детей", – пояснили родные.

Кроме того, они убеждены, что у женщины развился сепсис. Однако в медицинских документах этого нет.

Адвокат Камила Ференц заявила, что будет искать ответы на вопросы:

"была ли воля пациентки спасти другой плод;

если да, то стоит ли сообщать заранее ее о рисках;

именно поэтому польские врачи не делают выборочный аборт при беременности двойней?".

Кратко относительно закона об абортах в Польше

Из-за запрета абортов люди неоднократно выходили на митинги. В частности из-за смерти 30-летней беременной женщины в ноябре 2021 года.

Речь идет о законе, который приняли в 2020 году. Согласно ему, прерывание беременности из-за дефектов плода является незаконным.

Кроме того, за такую процедуру врачу грозит до 8 лет тюрьмы.

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