Решение против свободу слова: суд в Киеве попытался запретить журналистам разоблачать коррупцию

Судья Печерского суда запретил журналистам публиковать расследование, касающееся имущества семьи директора Государственного бюро расследований. Однако ни судья, ни ответчики пока не ознакомились с иском по существу.

Правовой прецедент против свободы слова

Центр противодействия коррупции совместно с журналистами "Следствие.Инфо" провел расследование в отношении более 100 объектов недвижимости, принадлежащих брату директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева и харьковскому бизнесмену. Общественный интерес к этому лицу возник из-за имущественного положения родственника, а именно из-за подробностей приобретения им объектов недвижимости или источников их финансирования. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Так, следователи получили решение судьи Печерского суда Сергея Вовка, в котором описан запрет "Центру противодействия коррупции", "Следству.Инфо" и журналистке Алине Стрижак на публикацию проведенного расследования.

В ЦПК считают, что таким образом судья нарушил право на свободу слова, а это, в свою очередь, – существенный шаг вразрез с евроинтеграционными обязательствами Украины.

Судья Вовк вынес решение об обеспечении иска, которое было вынесено еще до подачи самого иска. Через суд планируется вообще запретить журналистам получать информацию об Александре и Алексее Сухачевых. А такое решение фактически становится опасным прецедентом.

Следователи считают, что суд проверяет механизм, согласно которому журналистам можно было бы запретить разоблачать коррупцию.

За неисполнение этого решения предусмотрены штрафы, возможно даже уголовное преследование и ряд других последствий. Мы обязательно будем это обжаловать,

– рассказала директор ЦПК Дарья Каленюк.

Аргументация решения суда банально проста: мол, публикация может нанести неотвратимый вред физическому лицу. Брат директора ГБР не давал разрешения на распространение информации о 143 объектах недвижимости. Кроме того, в расследовании якобы нарушена коммерческая тайна общества "Парковый-2".

Однако такое постановление фактически является незаконным и нарушает права журналистов и общественности. Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека гарантируют право на сбор и распространение общественно значимой и публично доступной информации, особенно если она касается высших должностных лиц страны.

Что известно о расследовании в отношении брата Алексея Сухачева?

Журналистка Алина Стрижак обнаружила немало недвижимости у брата директора ГБР Алексея Сухачева. Были выявлены его связи со 143 квартирами и офисами. А также рассказала, как это может быть связано с ГБР.

СМИ запросили комментарий непосредственно у самого Сухачева, а также у представителя общества "Парковый-2". От запроса до решения Печерского суда прошло даже меньше двух недель, поскольку журналистка обратилась лишь 24 июня.

Дарья Каленюк отметила, что таким образом одиозный судья Вовк блокирует работу журналистов и оказывает давление. Это неудивительно, ведь судья и сам неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях.

Отныне фигуранты журналистских расследований, в частности близкие и родственники топ-чиновников, смогут через подконтрольный суд запрещать СМИ освещать информацию об их имущественном положении,

– комментирует директор ЦПК, добавив, что решения Печерского суда Киева будут обжалованы.

Отметим, что иск имеет признаки Strategic Lawsuits Against Public Participation (стратегических исков против участия общественности), с помощью которых блокируют журналистскую работу и затыкают рот общественности.

К 2027 году Украина должна ввести законы против таких исков, которые мешают разоблачению коррупции. Но сейчас это дело показало, что государство само нарушает свои обещания и евроинтеграционные обязательства.

Новый Гражданский кодекс может ограничить доступ к открытым данным

Юристы раскритиковали отдельные нормы законопроекта №15150, считая, что они могутсоздать риски для прозрачности, журналистских расследований и финансового мониторинга. Наибольшие опасения вызывает так называемое "право на забвение", которое позволяет требовать удаления информации не только из-за ее недостоверности, но и из-за утраты общественного интереса. Также неправомерными считаются нормы о "конфиденциальности юридических лиц" и "информационном спокойствии".

По мнению экспертов, они могут затруднить доступ к открытым данным о компаниях, создать препятствия для работы аналитических сервисов и журналистов.