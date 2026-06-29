Что известно о бывшем главе банка и предъявленном ему подозрении
Все это делалось для беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга, о чем сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
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Банк должен пресекать незаконные финансовые операции, а не помогать их проводить. Однако на практике не всегда так,
– отметил Кравченко.
В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир был готов оказывать необходимое "содействие". Согласно информации, цена "содействия" составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
С июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 миллионов гривен. За каждую операцию банкир получал долю.
В частности, была задокументирована переписка, в которой сообщники:
- сверяли суммы;
- согласовывали переводы средств;
- после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.
Руслан Кравченко добавил: когда лицо, которое должно было отвечать за контроль, фактически "монетизирует" его обход, речь идет даже не о банковской этике, а об уголовной ответственности.
- Бывшему главе правления банка предъявлено подозрение в связи с получением неправомерной выгоды.
- Предприниматель будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.
УП пишет , что под подозрением находится экс-председатель правления "ОКСИ БАНК" Вячеслав Парасич. Издание ссылается на собственные источники.
Таким образом, речь в данной ситуации идет не только о нарушении банковских правил. В данном случае банк использовали как инструмент – для проведения финансовых потоков.
Что еще известно о подобных делах
В субботу, 27 июня, на криптокошелек АРМА было перечислено более 8,3 миллиона USDT – это свыше 372 миллионов гривен. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству.
Также в июне сообщили о подозрении бывшему директору одного из предприятий табачной отрасли. Речь идет о занижении акцизного налога на сумму более 2,3 миллиарда гривен.