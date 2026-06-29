Что известно о бывшем главе банка и предъявленном ему подозрении

Все это делалось для беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга, о чем сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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Банк должен пресекать незаконные финансовые операции, а не помогать их проводить. Однако на практике не всегда так,

– отметил Кравченко.

В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир был готов оказывать необходимое "содействие". Согласно информации, цена "содействия" составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций.

С июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 миллионов гривен. За каждую операцию банкир получал долю.

В частности, была задокументирована переписка, в которой сообщники:

сверяли суммы;

согласовывали переводы средств;

после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.

Руслан Кравченко добавил: когда лицо, которое должно было отвечать за контроль, фактически "монетизирует" его обход, речь идет даже не о банковской этике, а об уголовной ответственности.

Бывшему главе правления банка предъявлено подозрение в связи с получением неправомерной выгоды. Предприниматель будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.

УП пишет , что под подозрением находится экс-председатель правления "ОКСИ БАНК" Вячеслав Парасич. Издание ссылается на собственные источники.

Таким образом, речь в данной ситуации идет не только о нарушении банковских правил. В данном случае банк использовали как инструмент – для проведения финансовых потоков.

Что еще известно о подобных делах

В субботу, 27 июня, на криптокошелек АРМА было перечислено более 8,3 миллиона USDT – это свыше 372 миллионов гривен. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству.

Также в июне сообщили о подозрении бывшему директору одного из предприятий табачной отрасли. Речь идет о занижении акцизного налога на сумму более 2,3 миллиарда гривен.